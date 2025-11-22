Pius Hitz ist der Käsekönig aus Hinterfultigen

Dass er sein Handwerk meisterhaft beherrscht, bewies Pius Hitz (44) vor wenigen Tagen: In Bern wurde er an den World Cheese Awards zum Weltmeister gekürt. Sein «Gruyère AOP Spezial mehr als 18 Monate» überzeugte die 250-köpfige Jury. Mit dem Bergkäse Fultiger erreichte er zusätzlich den starken 4. Rang. Erfolg total! Den Siegerpokal hat er noch nicht definitiv erhalten – man munkelt, er sei vor der Gravur verschollen. Doch der Käser nimmt es sportlich. Dafür habe er nun Anfragen aus der ganzen Welt: «Die Tage nach dem Sieg waren turbulent, 300 Mails sind eingegangen, wir überlegen uns ernsthaft, einen Onlineshop zu eröffnen», so der Käsermeister.