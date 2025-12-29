«Plötzlich hingen BHs am Band-Bus»

«Die Tour war ein unglaubliches Erlebnis», sagt Scheiben. Und erinnert sich an einen besonderen Moment: Nach einem erfolgreichen Gastauftritt in Sursee LU «machten wir uns gemeinsam auf den Heimweg». Drummer Marc Waldmeier (40), der die Band an den Live-Terminen zusammen mit Bassist Emmi Lichtenhahn (53) unterstützt, sass am Steuer der Gisi, Scheiben dicht dahinter in seinem eigenen Auto. «Plötzlich sah ich etwas vom Dach des Büsslis vor mir herunterbaumeln – weil es schon dunkel war, hatten wir es vorher nicht bemerkt», erzählt er. «Wir hielten an, um nachzusehen – und dachten nur: Häää, BHs, wie geil?» Die spontane Aktion einiger unbekannter Fans markierte den Beginn der ganz besonderen Dekoration ihres geliebten VW-Büsslis.