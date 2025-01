Podcasterin Weirather darf werben – «Zivadiliring» nicht

SRF sagt: «Salzgeber macht keine Werbung»

Fast als Werbebotschafter könnten User auch SRF-Sport-Aushängeschild Rainer Maria Salzgeber (55) in einem Video erkennen. Am 24. Oktober 2024 ging auf Instagram ein Video online, in dem er vor einem übergrossen «Emmi Caffè Latte»-Plakat das neue Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli (32) und Leona Kernern (19) vorstellt, die im gebrandeten Auto vorfahren. Am Schluss des Clips fliegen die beiden Sportlerinnen in einem «Caffè Latte»-Heissluftballon in den Himmel – das alles sieht schwer nach Werbung aus.