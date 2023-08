Bald Vater von zwei Babys

Vuilleumier wohnt seit 2021 in der «Schweiz Mittelamerikas». «Mir gefällt das Motto des Landes: ‹Pura Vida›, pures Leben», sagt er. Seinen 21-jährigen Ehemann Joel hat er in Costa Rica kennengelernt und vor sechs Monaten geheiratet. «Das Schlimmste an der Turnierserie ist, dass ich ihn so lange nicht sehe», sagt Vuilleumier und zeigt stolz einige Pärchenfotos auf seinem Handy: Joel und Alexandre in der Oper, im Schnee, vor der Chinesischen Mauer. Zwischendurch ruft ihn der Medizinstudent immer wieder an oder schickt Sprachnachrichten. Schon bald sollen zwei Babys ihre Liebe krönen. «Wir bekommen zwei Kinder von zwei Leihmüttern hier in Las Vegas», erzählt Vuilleumier sichtlich gerührt. «Im August wird nun der erste Embryo eingesetzt, wir sind sehr aufgeregt.» Die Babys sollen in einem Abstand von sechs Monaten zur Welt kommen.