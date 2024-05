Zu laut, zu gefährlich

Wir treffen Wyss und Liebi in Bern, um besser zu verstehen: Was stimmt denn nicht mit unseren Städten? «Kinder bewegen sich weniger, ältere Menschen vereinsamen in ihren Wohnungen. Wir gehen immer weniger raus, weil es draussen zu laut oder zu gefährlich ist», sagt Wyss. Das empfänden viele als normal, doch tatsächlich sei das nur eine von vielen Einschränkungen, verursacht durch das Privileg, mit dem Auto bis mitten ins Stadtzentrum hineinfahren zu können. «Wir sehen gar nicht mehr, was alles verloren geht», sagt Wyss.