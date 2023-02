«Abstimmen ist so wichtig wie Zähneputzen»

Was fasziniert Sie persönlich an Politik?

Wir debattieren in der Politik darüber, wie wir in Zukunft zusammenleben möchten. Das finde ich spannend, da möchte ich mit dabei sein. Ich lebe ja nur einmal. Und ich möchte in irgendeiner Form mit dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen in unserer Gesellschaft das Leben führen können, das sie sich wünschen. Das könnten Sie auch als Politiker.