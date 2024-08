Ein Fehler von vier Milliarden!

In die AHV fliessen extrem viele Mittel, darum ist die Zahl so hoch. Ganz genau wissen wir ja noch nicht, wie es zum Rechenfehler kam. Die Rede ist von zwei Formeln, die falsch waren. Meine Frage ist: Haben die Verantwortlichen falsche Annahmen gemacht, die sie in eine Formel übersetzt haben? Oder war es einfach ein Tippfehler? In der Wissenschaft ist der erste Fall häufig – gerade wenn die Prognosen weit in die Zukunft gehen. Etwa jene zum Waldsterben in den 80ern. Damals hiess es, dass wir heute keinen Wald mehr haben. Heute spricht niemand mehr davon.