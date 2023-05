«Sie ist für alle ein Vorbild»

Eine kleine, bescheidene Feier in ihrer Heimatgemeinde Zumikon – dieser Wunsch von Elisabeth Kopp, die am Karfreitag nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben ist, geht am Mittwoch dieser Woche in Erfüllung. 200 Trauergäste nehmen in der reformierten Kirche Zumikon von der ersten Bundesrätin (1984–1989) Abschied. Unter ihnen die Bundesrätinnen Viola Amherd und Karin Keller-Sutter sowie fünf ehemalige Mitglieder der Landesregierung.