Sind Sie in einer Partei?

Freiburghaus: Nein. Mein Urgrossvater war lange Nationalrat für die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei. Mich fasziniert bis heute, wie gut die Bauern politisch informiert sind. Dafür nervt mich nichts so sehr, wie wenn das politische System als Sonderfall verklärt wird.

Jans: Als Politikbeobachterinnen müssen wir Fakten ins Zentrum stellen und von aussen auf das Geschehen blicken. Deshalb halte ich meine Meinung privat – ausser bei progressiven Themen wie etwa der Rolle der Frau. Brühwiler: Meinen Studenten sage ich natürlich auch mal meine Meinung zu Trump. Was ich beobachte: Frage ich an der Uni, wer Mitglied einer Partei ist, gehen nur wenige Hände hoch. Und geht eine rauf, dann von einer Person, die in der CSU in Bayern sitzt.



Woran liegts?

Brühwiler: In der Schule fristet Schweizer Geschichte und Politik leider immer noch ein Mauerblümchendasein. Jans: Dabei ist politische Bildung so wichtig. Wir können schon über Geschichte reden, aber müssen sie auch erlebbar machen. Freiburghaus: Leute zwischen 30 und 55, die voll im Berufsleben stecken, muss man wieder mehr für unser Milizsystem begeistern. Etwa indem man kommunale Ämter wie den Schulrat attraktiver macht, weil man sie offiziell als Managementerfahrung oder Weiterbildung anrechnen kann.

Jans: Leider ist das Verständnis vom Milizsystem auch nicht mehr zeitgemäss. Wie soll eine Frau Familie, Job und Politamt unter einen Hut bringen? Kürzlich sagte ein FDP-Nationalrat, seine Frau mache sein Bett, damit er Zeit für anderes hat. Das zeigt: Unser Parlament ist nur teilweise ein Abbild der Bevölkerung. Es braucht Dinge wie den Frauenstreik, die Themen aus der Zivilgesellschaft in die Politik tragen. Freiburghaus: Es wird nach wie vor erwartet, dass man sich in einer Partei hocharbeitet: von der Kassiererin im Verein über die Gemeinde- zur Nationalrätin. Das schreckt viele Frauen ab – und auch junge Menschen.



Apropos Frauenrolle: Die Bundesratswahl wurde von der Debatte um junge Mütter geprägt. Frau Jans, Frau Brühwiler, Sie haben selber Kinder …

(Längeres Schweigen …)

Jans: Zuerst einmal: Bundesratswahlen sind überbewertet. Klar wäre es cool, eine junge Mutter in der Landesregierung zu haben. So solidarisch ältere Männer sein mögen, entschieden wird anders. Aber ehrlich: Ich würde das Amt auch nicht übernehmen. Ich fand es unfair, dass so viel Druck ausgeübt wurde, auch medial. Im Stil von: Jetzt hättet ihr die Chance, aber wollt nicht! Ist es euch doch nicht wichtig?

Freiburghaus: Es kam zu einem schrägen Metadiskurs. Zuerst über die Mütter, dann über den Stadt-Land-Graben. Da fühlte ich mich als Forscherin verpflichtet, Gegenwind zu geben, und thematisierte im «Tages-Anzeiger» das Durchschnittsalter des Bundesrats. Jans: Das liegt bei 61! Freiburghaus: Genau. Wir haben das älteste Kabinett Europas. Darüber müssen wir reden.

Brühwiler: Bei der Mütter-Diskussion ging es gar nicht so ums Gremium, sondern ums Thema Vereinbarkeit und Rollenbilder – sprich, man hat eine gesellschaftliche Debatte im Forum Bundesratswahl ausgetragen. So gesehen fand ich den Diskurs spannend.