«Porca miseria, das braucht Muskeln!»

Zwei-Minuten-Suppe

Apropos: Vor lauter Reden trifft der Bundesrat als Letzter bei der Festhütte ein. «Ich bin es gewohnt, das Schlusslicht bei Märschen zu sein. Als Arzt im Militär konnte ich so alle einsammeln, denen es nicht so gut ging.» In der Festhütte auf der Alp Sorescia ist die Stimmung so prächtig wie draussen die Aussicht aufs Gotthardmassiv.