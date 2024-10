Schreiben Sie noch Briefe von Hand?

Ich bin eine «Sowohl als auch»-Schreiberin. Briefe und Karten immer von Hand. Am Computer nur, wenn ich muss. Die Handschrift ist mir sehr wichtig. Der US-Soziologe Richard Sennett schreibt in seinem Buch «Handwerk», dass sich das Hirn zurückbildet, wenn man aufhört, mit den Händen zu arbeiten. Wer will das schon?