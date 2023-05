Für die Sendung waren Sie in einer Condomeria unterwegs, machten eine Strassenumfrage und sprachen mit einer Sexologin. Was hat Sie am meisten beeindruckt?

Wie offen die Leute in der Strassenumfrage Auskunft gegeben haben und auch zugaben, wenn sie nicht viel wussten. Jemand erzählte uns sogar, dass er positiv getestet worden sei und verriet uns auch auf was. Ich hatte wirklich mit mehr Hemmungen gerechnet.