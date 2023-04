«Wir wollen die Fans mitreissen»

Auch die Euphorie an der Frauen-EM in England vergangenes Jahr war riesig. Wie schafft man es, dass es hier auch so wird?

Jede Stadt wird ihr eigenes Organisationskomitee haben. Dieses weiss am besten, welche Orte gut besucht werden, touristisch attraktiv sind. Und natürlich ist es das Ziel, die Stadien vollzukriegen. Der Vorteil ist, dass wir mitten in Europa liegen. Gerade was den Frauenfussball anbelangt, sind Nachbarländer wie Deutschland, Frankreich oder Italien sehr weit fortgeschritten. Wir gehen davon aus, dass das Interesse von ausländischen Gästen sehr gross ist. Aber wir wollen vor allem auch die eigenen Fans mitreissen.