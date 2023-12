«Früher habe ich astrologische Berechnungen ab und zu gelesen. Zu einem runden Geburtstag habe ich sogar ein Buch mit einem Geburtshoroskop erhalten. Es traf einfach alles auf mich zu, das war verblüffend! Da stand, ich sei extrem zielstrebig und andere Dinge, in denen ich mich wiedererkannte. Doch dann passierte etwas, das meine Sicht auf Horoskope veränderte. Wir merkten, dass die Aussagen in diesem Buch aus Versehen mit dem falschen Geburtsdatum berechnet worden waren. Ich bin Schütze vom 26. November. Man hatte jedoch den 26. Dezember angegeben – also das Sternzeichen Steinbock. Seither sehe ich Horoskope mit anderen Augen. Ich kann ich mir gut vorstellen, dass man wohl in vielen Horoskopen sich selbst wiedererkennt und dass vielleicht genau darin ihre Faszination liegt.»