«Auf diesen Moment haben wir lange gewartet»

In ihrer Wohnung in Olten stellt Neda Amani, 32, kleine Gläschen mit einem kupferfarbenen Aufguss auf den Tisch. «Im Iran heisst es, durch unsere Adern fliesse kein Blut, sondern Schwarztee», scherzt sie und setzt sich auf ein Kissen am Boden. «Und es stimmt: Ich trinke ihn von morgens bis abends.» Nun – Schwarztee hält wach. Und nie hat es in Neda Amanis Leben eine Zeit gegeben, in der sich das Wachsein mehr lohnte.