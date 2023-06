Nati-Star Ramona Bachmann hat geheiratet

«Der beste Tag meines Lebens, an dem ich die Liebe meines Lebens geheiratet habe», schreibt sie zu einem Post auf Instagram. Das Bild zeigt die beiden Frauen küssend und ganz in weiss gekleidet. «Ich habe es geliebt, diesen besonderen Tag mit meiner Familie und all meinen Freunden zu feiern», so die PSG-Stürmerin weiter.