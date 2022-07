Mit ihrer Hauptrolle der Pocahontas im Film «The New World» an der Seite von Superstar Colin Farrell wurde Q'orianka Kilcher (32) auf einen Schlag berühmt. Die Tochter einer Schweizerin und eines peruanischen Quechua-Huachipaeri-Indianers war fortan in vielen Hollywood-Produktionen zu sehen und wurde 2018 sogar in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen. Als Mitglied der Academy bestimmt sie mit, wer einen heissbegehrten Oscar bekommt.