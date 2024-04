Ende April zeichnet Egli «DSDS» auf

Dass ihre Sendung nicht mehr in der ARD läuft, sieht sie gelassen. «Ich mache die Show immer mit der gleichen Energie und dem Herzen, egal, wo sie ausgestrahlt wird. Abgesehen davon liegt es nicht in meiner Macht», so die «Mein Herz»-Sängerin. Schön sei, dass die Produktion auch im norddeutschen Rundfunk Anklang findet. «Die Familie wächst also. Gemeinsam haben wir am Samstagabend die drittbeste Quote erreicht.»