Rachel Braunschweig  lehnt sich gern aus dem Fenster

Ihr neues Bühnen-Engagement bedeutet nicht, dass Braunschweig nun die Finger vom Film lässt. Erst im Juni war sie wieder im Zürcher «Tatort» («Rapunzel») zu sehen, in dem sie seit 2020 die Staatsanwältin Anita Wegenast verkörpert. Die Rolle brachte ihr 2021 den Fernsehpreis Prix Swissperform ein. Im gleichen Jahr war sie mit dem Spielfilm «Spagat» als beste Hauptdarstellerin für den Schweizer Filmpreis nominiert. Diesen Herbst wird sie für zwei weitere «Tatort»-Krimis vor der Kamera stehen, und auch ein Angebot für einen internationalen Kinofilm liegt aktuell auf ihrem Tisch.