Das Radio verbindet

Spricht die zweifache Mutter über das Radio, spürt man bei jedem Wort die Leidenschaft heraus. «Mein Vater war damals einer der ersten, der einen Camcorder hatte und schon da habe ich immer vor der Kamera moderiert, habe zum Beispiel Wettermoderationen gemacht», erinnert sie sich. Aber ist das Radio in Zeiten von Spotify und Podcasts überhaupt noch relevant? «Eine berechtigte Frage. Zumal ich selbst ja auch einen Podcast betreibe», sagt Wernly. Aber die Relevanz des Radios zweifelt sie dennoch nicht an. «Im Radio hat man das Gefühl, ist die Welt noch in Ordnung. Hier läuft es rund, hier hat man noch Spass», sagt sie in Hinblick auf die Schwere der Welt im Moment. Daher ist sie auch davon überzeugt, dass das Radio in Zukunft weiterleben wird. «Es ist die Konstante in diesem heftigen Wandel der Zeit, den die Leute erleben. Alles ist immer anders. Alles ist immer neuer. Neue Technik, neue Medien. Aber Radio gibt es schon ewig. Und Radio wird uns auch ewig begleiten.»