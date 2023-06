Und plötzlich ist es still. Als die 1000 Teilnehmer an der Gedenkfahrt von Wetzikon her auf die offene Rennbahn in Oerlikon einbiegen, hört man nur das Surren der Räder und das Klicken der Gangschaltungen. Im Innenraum spuckt eine Maschine Seifenblasen aus und legt eine Decke der Melancholie über den glühenden Asphalt. Der Pulk der Pedaleure bewegt sich wie automatisch zur «Curva Gino», der Startkurve der Betonbahn, auf der schon grosse Geschichten in diesem Sport geschrieben wurden.