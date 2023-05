Früher hast du mit mir für meine Fotoshootings posiert, heute ist es umgekehrt», meint Rainer Maria Salzgeber (53) lachend, als er das Restaurant Qn in Effretikon ZH be-tritt, wo seine Tochter Cloé (22) gerade ein Bier zapft. Die Studentin jobbt hin und wieder hier. «In erster Linie, weil es mir Spass macht, mit den Leuten zu quatschen.» Ihr Vater grinst. Dass Cloés Kommunikationstalent nicht von ungefähr kommt, ist offensichtlich. So überrascht es auch nicht, dass sie beruflich den gleichen Weg wie der langjährige SRF-Moderator einschlagen will.