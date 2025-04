Rambazamba zum 70. des Ländlerkönigs 

Vor ein paar Monaten habe es ihn auf einer E-Bike-Fahrt gehörig «of d Büchs ghaue»: drei gequetschte Rippen – das tat monatelang höllisch weh. Doch schon zwei Wochen nach dem Selbstunfall blies Brunner bei einer CD-Taufe wieder Klarinette. «Ein Indianer kennt keinen Schmerz.» Carlo jammere nie, so sein «Schatz». «Erika und ich haben es wunderbar zusammen. Wir lachen viel, auch über uns selber. Zwischen uns giigets. Sie ist stets für mich da. Wir haben Freude am Leben», sagt er und nimmt eine Prise aus seiner Schnupftabakdose.



Inzwischen ist Brunners Schwester Maja (73) zu Besuch gekommen – die Sängerin und Schauspielerin wohnt auch in Schindellegi. «Wir beide helfen einander, wo wir können.» Erika hat ein Zvieriplättli mit Käse und reichlich Cervelat parat gemacht. Einmal habe ihn jemand gefragt, was er auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Carlos Antwort: Klarinette, Solarkühler und eine Tonne Cervelat. Am Radio läuft SRF-Musikwelle. «Ein Stück von mir!», freut sich Carlo, als ein neues Lied erklingt – den Schlager «Das chunnt eus spanisch vor» hat er 1987 für Schwester Maja mit komponiert. Carlo zündet sich eine Cohiba Robusto an – im Keller des Nebengebäudes hat er einen begehbaren Humidor. Als 23-Jähriger begann er zu rauchen, zwei Päckli am Tag, 25 Jahre. «Seither gönne ich mir in Mussestunden eine gute Zigarre.»