Rapper Greis wird Vater

So ist es bloss ein Foto in seiner Instagram-Story, das die schönen News verrät: Der Berner Musiker und seine Frau Mariko werden Eltern. Auf einen Kommentar zum Bild verzichtet er. Dies ist auch gar nicht nötig – Die Eltern in spe strahlen glücklich in die Kamera und unter Marikos Kleid wölbt sich deutlich der Baby-Bauch.