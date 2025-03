Rapperin Gigi erobert das Musik-Universum

Mit dem Lift in den Musikhimmel

Ihr Ziel, den Musikhimmel zu erobern, hat Gigi früh vor Augen. Als Kind spielt sie Geige, Gitarre, Ukulele. Die Familie ist musikalisch, singt daheim oder bei Dorfanlässen. Nur Gigis grosse Schwester Gloria (26) steht als Tänzerin auf der Bühne. Nach der Realschule ging die Rapperin und Sängerin für ein Jahr als Au-pair nach Lausanne, machte nach dem Abbruch der Hotelfachschule eine Coiffeurlehre, jobbte danach in Steueramt, Spital und Service und schrieb nebenher weiter an Songs. Mit denen stieg sie dann in den Lift des Zürcher Prime Tower, drückte den Knopf in den sechsten Stock, liess die Label-Chefs von Universal Music reinhören – und bekam so einen Plattenvertrag beim grössten Major-Label der Welt.