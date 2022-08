Nicole Pfammatter, 50, steht mitten im Regenwald am Steg des Flussho- tels Float House River Kwai. An den schwimmenden Holzhütten zieht das trübe Wasser des Kwai vorbei. «Los, lass uns reinspringen!», sagt sie, nachdem ihr ein Hotelmitarbeiter versichert hat, dass hier schon länger keine Krokodile mehr gesichtet wurden. Sie ist seit über 24 Stunden wach. «Schlafen kann ich, wenn ich wieder zurück in der Schweiz bin.» Sie zieht sich das Badkleid und die Schwimmweste an, springt mit einem Köpfler in den Fluss und lässt sich 200 Meter treiben. Und das gleich dreimal hintereinander. «Das Wasser ist herrlich angenehmen.» Nicole Pfammatter ist eine, die lieber ins kalte Wasser springt, statt von der Seitenlinie zuzuschauen.