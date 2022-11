Naomi Lareine verliebte sich in ihre Nachbarin

Das Mädchen von nebenan, also «Girl Next Door»: Der Name der neuen Platte von R&B-Sängerin Naomi Lareine (28) kommt nicht von ungefähr. Die Zürcherin widmet ihr brandneues Mini-Album ihrer Freundin Gina, verrät die Musikerin in einem Video-Interview mit «20 Minuten». Denn Gina war einst das Mädchen von nebenan – Naomi Lareines Nachbarin. Am vergangenen Freitag, 11.11.2022, veröffentlichte Lareine eine Sammlung an Musiktracks, die sie für ihre Freundin geschrieben hat und gibt damit Einblick in ihr Liebesleben.