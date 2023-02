Einsatz zwischen Leben und Tod

Die Schweiz schickt am Montagabend 80 Spezialistinnen und Spezialisten und 14 Suchhunde mit einem Linienflug und einem Ambulanzjet der Rega in die türkische Stadt Adana – und von dort aus weiter in das Katastrophengebiet. «Ich bin nervös, weiss nicht so genau, was mich erwartet», sagt Silvia Dummermuth kurz vor dem Abflug in die dunkle Nacht.