Cramer will den Grundgedanken des ESC in Erinnerung rufen. Es sei eine völkerverbindende Veranstaltung und der Spiegel europäischer Diversität. «Während die Weltlage angespannt ist, dürfen wir uns mit der Organisation eines bunten, fröhlichen Events beschäftigen. Auch das ist wichtig.» Deswegen soll das Mega-Projekt ein Anlass für Jung und Alt werden, der über die TV-Show hinausgeht. Dem «Lokalpatrioten» ist wichtig, ein umfangreiches Programm zusammenzustellen, das auch ohne Ticket genossen werden kann. Dafür werden zahlreiche regionale Musikschaffende einbezogen. «Ich hoffe, dass an solchen Nebenschauplätzen Gäste mit Einheimischen in den Dialog treten und unseren speziellen Humor erfahren. Dieser ist spitz, selbstironisch und vor allem liebevoll – so wie man es von den Schnitzelbängg kennt.»