«Wir Basler sind besonders freundlich»

Sie lebten auch in Zürich und waren als Nationalrat über zehn Jahre immer wieder in Bern: Was zeichnet das Basler Lebensgefühl aus?

Wir sind sehr dynamisch und interessiert an Fortschritt. In Basel wird Spitzenforschung betrieben – nicht nur von öffentlichen Institutionen, sondern auch von Firmen. Das macht Basel zu einer Wissensgesellschaft. Und als solche müssen wir uns immer wieder erneuern, weil Wissen nicht stehen bleibt. Davon profitiert auch die restliche Schweiz.