Remo Forrers ESC-Song geht unter die Haut

Remo Forrer wird, wenn alles gut geht, am Samstag auf der grossen ESC-Bühne in Liverpool stehen und mit seinem Song «Watergun» die Schweiz vertreten. Seit Wochen bereitet sich der 21-jährige Toggenburger auf diese grossen Tag vor, an dem er seinen Song zum Besten geben wird und hofft, die magischen Worte hören zu dürfen: «12 Points go to Switzerland» – und das hoffentlich auch mehr als einmal.