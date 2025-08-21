«Remo Forrer will bei unserer Hochzeit singen»

Dass Marcos Ruíz der Richtige ist, weiss Epprecht schon lange: «Für mich war schon immer klar, dass er der Mann meines Lebens ist. Ich wusste es von dem Moment an, als ich ihn kennenlernte», schwärmt Epprecht und fügt hinzu: «Das habe ich ihm auch beim Antrag gesagt.» Ihre Liebe fühle sich natürlich an. «Ich glaube, Liebe ist einfach: Wir vertrauen uns blind. Jeder darf sich selbst sein und wird vom anderen akzeptiert», erklärt er. Der Antrag war also nur eine Frage der Zeit und die ist eben in den Pärchenferien gekommen.