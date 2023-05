Am 9. Mai 2023 brillierte Remo Forrer (21) im ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Liverpool und überzeugt mit seinem Auftritt, seiner Stimme und seinem Song «Watergun» das Publikum im Saal, an den TV-Bildschirmen und auch die Fachjury. Mit Leichtigkeit schaffte er es ins grosse Finale, wo er am 13. Mai auf starke Konkurrenz traf. Trotzdem belegte er am Schluss den den respektablen 20. Rang.