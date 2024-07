Kristina Freuler verfolgt alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft live im Stadion. Während der Gruppenphase war sie mit den beiden Kindern Romeo (3) und Hana (10 Monate) während zehn Tagen in Deutschland. «Danach waren wir kurz zu Hause, jetzt fliegen oder fahren wir jeweils für die Spiele wieder hin.» Die Angehörigen seien in einem Hotel untergebracht, das vom Fussballverband empfohlen wurde. «Eine richtig tolle Organisation und Betreuung vor Ort, das muss man auch mal sagen», schwärmt Kristina Freuler. In der Zeit zwischen den Spielen gilt es, sich wieder neu vorzubereiten. «Umpacken, Wäsche waschen. Es ist schwierig bei dem Wetter in diesem Sommer. Aber wir machen das Beste draus.»