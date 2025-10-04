Renato Rocchinotti hat den Blues im Blut

25 Jahre war Rocchinotti Leadsänger der Countryband Howdy, die auf vielen Festivals in der Schweiz spielte und auch im Ausland auftrat, etwa beim bekannten Donauinselfest in Wien. Die Arbeit als Bauunternehmer war immer sein Beruf, die Musik aber seine wahre Berufung. Er hätte sich nie vorstellen können, Berufsmusiker zu sein, sagt Rocchinotti. «Musik war mir seit je zu wichtig, um sie als Beruf zu verschwenden. Das Leben wäre für mich so zur Routine geworden. Die Musik ist eine Herzensangelegenheit.»