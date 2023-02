Wie gut harmonieren die Rindlisbachers in unserem Quiz?

«Wir sind die Rindlisbachers, wir sind hier beim Harmonie-Quiz heute», sagt Laura Rindlisbacher (29) zu Beginn in unserem Video und fordert ihren Vater René (59) als erstes gleich mal auf, den Raum zu verlassen. – «Tschüss!». Also, alles bereit, sich den Fragen der SI-Redaktion zu stellen? So müssen der Komiker und seine Tochter zuerst einmal benennen, was denn der jeweils andere von den vier von uns aufgetischten Menü-Vorschlägen am liebsten essen würde. Und hier zeigen sich dann auch schon die ersten Tücken unseres Spiels...