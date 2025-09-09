Doch zurück ins hier und heute und zu Kalb Nadila, deren Name ein Anagramm eines sehr bekannten Bündner Mädchennamens ist: Ladina. Nadila hätte ihr neues Zuhause auf dem Hof der Familie Schlegel im St. Gallischen Hemberg gemeinsam mit dem Rind Muzuki – das Schlegel am Wochenende am ESAF gewann – geniessen können. Doch die Betonung liegt hier auf dem Wort «hätte». Denn der 23-Jährige hat nicht das am ESAF gewonnene Tier mit nach Hause genommen, sondern das Geld, das das zweijährige Rind wert ist. Dennoch wird Nadila sich in bester Gesellschaft befinden, denn es stehen bereits mehrere gewonnene Tiere von Schlegel im Stall seines Vaters, wie er im April der Schweizer Illustrierten erklärte.