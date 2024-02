Die Schönheit der Kühe könnte sich auszahlen

Stellt sich nur noch die Frage: Was bringt es, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen? Die Kuh wird wohl kaum als Model durchstarten wollen. «Ich habe das als neues Hobby für mich entdeckt», sagt Renzo. «Gewinnt eine Kuh eine Auszeichnung, steigert das automatisch nicht nur ihren eigenen Wert, sondern auch den ihres Nachwuchses. Mein Ziel auf längere Sicht ist es also, diese Kühe zu züchten, um die Tiere selbst oder ihren Nachwuchs für mehr Geld zu verkaufen. Berna ist durch ihre Auszeichnung jetzt schon alleine ungefähr dreissig Mal mehr wert als eine normale Kuh mit einem normalen Euter.» Am Braunviehtag in Cazis war Renzo Blumenthal mit Berna der drittbeste Aufsteller des Tages – aus dem gesamten Kanton Graubünden.