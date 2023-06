«Sie hat so lange gegen diese Krankheiten gekämpft und war so stark, wie man es von ihr erwartet», so die Sängerin. «Aber ich weiss, dass sie mir zuletzt sagte: ‹Ich bin wirklich bereit. Ich will das einfach nicht mehr ertragen.›» In den schwersten Stunden von Tina Turner stand Cher ihrer Freundin bei. «Ich habe angefangen, sie zu besuchen, weil ich dachte: Ich muss diese Zeit in unsere Freundschaft investieren, damit sie weiss, dass wir sie alle nicht vergessen haben. Also ging ich zu ihr, verbrachte Zeit mit ihr, und das machte sie glücklich», erzählt Cher in der TV-Show.