Reto Hanselmann begründet seine Sucht nach Beauty-OPs

Im Podcast der Zürich Pride listet er auf, was er schon alles an sich hat machen lassen: Die Nase ist korrigiert, Fett wurde auch abgesaugt und wieder in den Po gespritzt, Kinn und Kiefer wurden ebenfalls angepasst, die Oberlippe geboostet, Kopfhaar für einen fülligeren Bart transplantiert und auf den Zähnen trägt er eine Keramik-Maske. Mit Botox begann er bereits im Alter von 24 Jahren.