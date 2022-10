O'zapft is! Die Promis schunkeln wieder an Hanselmann's Wiesn

Wenn wie jeden Herbst laute Schlagermusik über dem Bauschänzli in den Zürcher Nachthimmel dröhnt, dann ist es wieder soweit, es herrscht Oktoberfest. Und wenn dann auch noch ganz viele Promis in Dirndl und Lederhosen mit einem Mass Bier in der Hand lautstark zur Musik mitschunkeln, dann wissen wir, Reto Hanselmann (41) hat zu seiner jährlichen Wiesn-Party geladen. Rund 1000 Gäste waren es dieses Jahr, die zur sechsten Ausgabe von Hanselmann's Wiesn strömten – und rund 1500 Liter Bier und 300 Flaschen Champagner tranken.