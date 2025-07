Reto Hanselmann macht sich im Garten die Hände dreckig

«Ich bin jemand, der sich gerne die Hände dreckig macht», verrät Hanselmann, während er Bäume in seinem Garten zurückschneidet. Schon seit Kindheitstagen geniesst er das Leben im Garten. «Eine meiner schönsten Kindheitserinnerungen ist die Zeit, die ich mit meinen Grosseltern in deren Garten verbracht habe», verrät er. Weder damals noch heute machen ihm Regenwürmer und sämtliches anderes Getier nichts aus. Vor allem ein Tier ist in seinem Garten besonders gern gesehen: Hund Ellie. Sie ist immer mit dabei und wie Hanselmann verrät, ist sie das Liebste, was er hat.