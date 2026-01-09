Retter Gianni Campolo: «Ich tat, was man tun muss»

Gegen 5 Uhr hören die beiden erschöpft auf. In einem der vielen Krankenwagen fragt Paolo – er ist Asthmatiker – um Hilfe, er hat Mühe mit Atmen. «Doch die Sauerstoffflaschen waren verbraucht.» Die zwei gehen nach Hause. Ein paar Stunden später begibt sich Paolo, weil er kaum noch atmen kann, ins Spital von Sitten. Dort bekommt er eine Maske, über die ihm Aerosol zugeführt wird – langsam werden seine Atemwege wieder frei. Nach zwei Tagen kann er nach Hause. Die ersten 48 Stunden habe er nicht schlafen können, erzählt Sohn Gianni. Obwohl er sehr müde war. «Und ich litt unter starkem Schwindel.» Noch immer habe er keinen Appetit. «Wahrscheinlich vor Ekel vor dem, was ich gesehen habe. Und wenn ich etwas zu essen versuche, muss ich erbrechen.»