Richard Leuenberger ist stolz auf sein «Hotel des Jahres»

Sie müssen sehr genau wissen, was der Gast heutzutage will. Was will er?

Experience, Authentizität. Er will mit einer besonderen Erinnerung nach Hause fahren. Er will ein Hotel, das kein Denkmal ist, sondern sich bewegt. Der Zeitgeist läuft gegen Kettenhotels, die alle gleich aussehen und alle dasselbe anbieten. Die Gen Z ist eine einsame Generation. Sie sucht in einem Hotel «social spaces», will ungezwungen andere Gäste treffen, die auf der gleichen Länge surfen. Haben wir: Die ikonische Halle, die Renaissance Bar oder die «Chesa Veglia» sind solche «social spaces». Und klar: Der Service muss perfekt sein!