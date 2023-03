«Kommt denn dieses Kind nie zur Welt?»

Und nicht nur ihre Fans sind schon ganz kribbelig, die Vorfreude steigt auch von Tag zu Tag bei Michelle Hunziker, die bereits in wenigen Tagen zum ersten Mal Grossmutter sein wird. In einem Interview mit der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» sagte sie unlängst: «Ich bin stolz darauf, eine junge Oma sein zu können.» So habe sie die Möglichkeit, mit ihrem Enkel herumzutollen. Sie werde ihn zum Skilaufen und überhaupt zum Sport mitnehmen. «Ich habe noch so viel Energie».