Wann haben Sie zuletzt geweint?

Ich bin sehr empathisch. Das merkt man in meinen Songtexten. Heute Morgen habe ich ein Gedicht zum Thema «Pflege» in den sozialen Medien gesehen. Da kamen mir Tränen.



Als was würden Sie gern wiedergeboren werden?

An Wiedergeburt glaube ich zwar nicht, aber ich würde mich nochmals für mein Leben entscheiden. Also das eines Popstars (lacht).



Was sollte auf Ihrem Grabstein stehen?

«Er war ein ‹geiler Siech›».



Was denken andere über Sie, was vielleicht gar nicht stimmt?

Dass mir alles in den Schoss fällt. Viele vergessen, dass viel Arbeit dahintersteckt.