Insgesamt wurden am Prix Walo in neun Kategorien Produktionen und Persönlichkeiten für ihre Leistung im Jahr 2024 mit dem wichtigsten Preis der Schweizer Show-Szene ausgezeichnet. Zu den Siegerinnen und Siegern des Abends gehörte auch Florian Fox, der in der Sparte «Country» mit einem Prix Walo geehrt wurde.