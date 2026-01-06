Basierend auf dem Ergebnis vom Sonntagmittag ist es also ein gemeinsamer Entschluss aller Beteiligten, Aebli am Sonntagabend erneut auf Sendung gehen zu lassen. Auf die Frage, was er genau habe und wie es ihm nun gehe, teilt SRF mit: «Roger Aebli geht es gut, er wird nun jedoch für einige Tage pausieren.» Die Berichterstattung aus den USA bleibe vollumfänglich sichergestellt. Der zweite USA-Korrespondent Pascal Weber (52) habe nach der Weihnachtspause seine Arbeit in Washington wieder aufgenommen.