Roger Aebli ist zurück vor der Kamera

Er verlor den roten Faden. SRF-Korrespondenten-Chef Stefan Reinhart sagte gegenüber SI online damals: «Kurz vor der Liveschaltung hatte Roger Aebli einen Migräneanfall, weshalb er sich nicht ausreichend konzentrieren konnte und die Schaltung abbrach. Wir sind mit ihm in Kontakt und es geht ihm bereits wieder etwas besser. Er ruht sich nun aus und tritt am Samstag nicht mehr vor die Kamera.»