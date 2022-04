Roger Federer begeistert Hollywood-Star Anne Hathaway

Training am Strand von Malawi

Derzeit befindet Federer sich in Malawi und leistet dort Entwicklungshilfe im Rahmen der Roger Federer Foundation. Um sich allerdings schon einmal ein wenig auf die Swiss Indoors vorzubereiten, schwingt Federer bereits ein bisschen den Tennisschläger in Afrika vor einer atemberaubenden Kulisse: Im Sonnenuntergang am Malawisee. So schön es auch aussieht, ist die Szenerie aber wahrscheinlich nicht die praktischste, um ein paar Aufschläge zu üben. Aber bei einem Roger Federer darf der Tennisschläger nun mal nicht fehlen.